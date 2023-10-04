Главный тренер "Спартака" Абаскаль заявил, что не думает о возможной отставке

В среду "Спартак" проиграл на своем поле "Динамо" со счетом 0:3 в Кубке России

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Гильермо Абаскаль сосредоточен исключительно на подготовке команды к предстоящим матчам и не думает о своем возможном уходе. Об этом испанский специалист рассказал на пресс-конференции.

В среду "Спартак" проиграл в гостях "Динамо" со счетом 0:3 в матче группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России.

"Давайте поиграем: нет, я не мотивирован, я хочу уйти, - пошутил Абаскаль, отвечая на вопрос ТАСС. - Конечно, я мотивирован, причем намного больше, чем раньше, поражение является только дополнительной мотивацией: в такие моменты после падения есть большая возможность для роста, чтобы прибавить, прежде всего психологически. Я рассматриваю это только с этой точки зрения, я мотивирован, мотивация только растет: хочу каждый день работать с командой, делать ее лучше, и это поражение добавляет мне уверенности в том, что мы должны продолжать работать и прогрессировать. Причем не только в футболе, но и в жизни, мой жизненный принцип заключается в том, чтобы завтра делать лучше, чем вчера. Мотивацию ни в коем случае не теряю: мне 34 года, и я хочу учиться и расти профессионально, это касается и футбола, и семьи, и команды".

"Представьте, если бы я этим интересовался и мне это было интересно. У меня нет ответа на этот вопрос. Вы думаете, я думаю об этом? Меня интересует только подготовка команды к следующему матчу, это футбол, тут так бывает: если ты проигрываешь, то виновен, если выигрываешь, то ты бог", - добавил тренер.

Абаскаль возглавил "Спартак" в июне 2022 года.