Зазвонкин рассказал, что ему было приятно забить "Спартаку" в дебютном матче за "Динамо"

Бело-голубые в игре Кубка России одержали победу со счетом 3:0

ТАСС, 4 октября. Полузащитнику московского футбольного клуба "Динамо" Ивану Зазвонкину было приятно забить первый гол в составе бело-голубых в ворота столичного "Спартака". Об этом игрок рассказал "Спорт-Экспрессу".

В среду "Динамо" разгромило "Спартак" в домашнем матче пятого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России со счетом 3:0. Последний мяч в игре забил Зазвонкин.

"Победа над "Спартаком" [со счетом] 3:0 всегда очень приятна, особенно после того матча, когда они нас обыграли 4:1. Достойный реванш, некая месть, не дали ничего создать, полностью держали преимущество, - сказал Зазвонкин. - Мой гол - никаких эмоций не было, я играл на команду. Очень приятно, что забил именно "Спартаку" в дебютном матче, но чтобы прям вау - это надо забить победный гол".

Зазвонкину 19 лет, он является воспитанником "Динамо". Матч против "Спартака" стал для полузащитника первым в составе взрослой команды. За "Динамо-2" в нынешнем сезоне игрок забил два гола и отдал одну результативную передачу в шести играх.