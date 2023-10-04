Матч Единой лиги ВТБ "Пари НН" - УНИКС перенесен из-за состояния здоровья баскетболистов

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между командами "Пари Нижний Новгород" и УНИКС перенесен из-за состояния здоровья баскетболистов казанской команды. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Встреча должна была состояться 5 октября в Нижнем Новгороде.
"Директорат Единой лиги ВТБ принял решение о переносе игры 5 октября "Пари Нижний Новгород" - УНИКС по состоянию здоровья игроков казанской команды. УНИКС предоставил директорату на рассмотрение медицинские документы, по которым команда не сможет внести в заявку на предстоящий матч против "Пари Нижний Новгород" пять и более игроков", - говорится в заявлении пресс-службы Единой лиги ВТБ.
О новой дате матча Единая Лига ВТБ сообщит дополнительно. УНИКС является действующим победителем турнира.