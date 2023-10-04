4 октября, 18:20 Единая лига ВТБ Матч Единой лиги ВТБ "Пари НН" - УНИКС перенесен из-за состояния здоровья баскетболистов

Казанская команда предоставила медицинские документы, по которым она не сможет внести в заявку на предстоящий матч пять и более игроков