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Единая лига ВТБ

Матч Единой лиги ВТБ "Пари НН" - УНИКС перенесен из-за состояния здоровья баскетболистов

Казанская команда предоставила медицинские документы, по которым она не сможет внести в заявку на предстоящий матч пять и более игроков

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между командами "Пари Нижний Новгород" и УНИКС перенесен из-за состояния здоровья баскетболистов казанской команды. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Встреча должна была состояться 5 октября в Нижнем Новгороде.

"Директорат Единой лиги ВТБ принял решение о переносе игры 5 октября "Пари Нижний Новгород" - УНИКС по состоянию здоровья игроков казанской команды. УНИКС предоставил директорату на рассмотрение медицинские документы, по которым команда не сможет внести в заявку на предстоящий матч против "Пари Нижний Новгород" пять и более игроков", - говорится в заявлении пресс-службы Единой лиги ВТБ.

О новой дате матча Единая Лига ВТБ сообщит дополнительно. УНИКС является действующим победителем турнира. 

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