Фигуристы Хавронина и Нарижный работали над подачей программ на турнире Панина-Коломенкина

Спортсмены выиграли свой первый совместный турнир в карьере на мемориале Панина-Коломенкина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Новый танцевальный дуэт фигуристов Ирина Хавронина и Девид Нарижный на своем первом турнире в Санкт-Петербурге поставил перед собой задачу найти свой предел в подаче программ и эмоциональной составляющей. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменов Денис Самохин.

Фигуристы выиграли свой первый совместный турнир в карьере на мемориале Панина-Коломенкина с результатом 196,60 балла.

"Мы полностью довольны прокатом ребят, несмотря на ошибки, - рассказал Самохин. - Возможно, это будет звучать странно, но установка на сегодняшний день была найти свой предел в подаче и эмоциональной составляющей, что, возможно, и привело к некоторым ошибкам. Мы считаем, что это допустимо на данный момент. Развиваем свои возможности и будем радовать вас своим катанием".

Хавронина и Нарижный встали в пару в начале 2023 года. Ранее Хавронина выступала с Дарио Чиризано, Нарижный - с Аннабель Морозовой.