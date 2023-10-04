4 октября, 19:05
Шахматные турниры

Шахматист из Донецка стал победителем детского турнира "Единый мир"

В соревнованиях приняли участие спортсмены из России, Ливана, Танзании, Абхазии, Южной Осетии, Турции, Аргентины, Иордании, Испании и Египта

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Никита Денисенко, представляющий шахматный клуб "Донецкая Каисса", выиграл международный детский турнир "Единый мир".

Второе место занял Кирилл Милько из Запорожья, тройку лидеров замкнул Тристан Кварацхелия из Абхазии.

Турнир "Единый мир" прошел в третий раз. В соревнованиях приняли участие спортсмены из России, Ливана, Танзании, Абхазии, Южной Осетии, Турции, Аргентины, Иордании, Испании и Египта. Турнир состоялся в гибридном формате, офлайн-соревнования прошли в Москве и Саранске. 

Теги:
Шахматные турниры
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