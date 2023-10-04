4 октября, 20:00
КХЛ

"Локомотив" обыграл московское "Динамо" в матче лидеров Западной конференции КХЛ

Дмитрий Рашевский ("Динамо") и Даниил Тесанов ("Локомотив"). Сергей Бобылев/ ТАСС
Дмитрий Рашевский ("Динамо") и Даниил Тесанов ("Локомотив")
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Ярославцы одержали пятую победу подряд и занимают первое место на Западе

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" со счетом 5:2 обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ярослав Лихачев (9-я минута), Максим Шалунов (20, 29), Даниил Бут (22), Денис Алексеев (24). У проигравших отличились Эрик О'Делл (13) и Егор Мартынов (33). После четвертой пропущенной шайбы вратаря "Динамо" Константина Волкова заменил Илья Коновалов.

"Локомотив" одержал пятую победу подряд. Команда из Ярославля набрала 22 очка после 14 матчей и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. "Динамо" с 20 очками в 14 играх осталось на второй строчке. Лидером общей таблицы КХЛ является магнитогорский "Металлург", набравший 23 очка после 15 встреч.

В следующем матче "Локомотив" 6 октября на выезде сыграет с минским "Динамо". Московское "Динамо" 7 октября примет нижегородское "Торпедо".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Локомотив

14

10

1

0

0

0

3

42-25

22

2

Динамо М

14

8

2

0

0

0

4

48-31

20

3

Торпедо

13

8

1

0

0

1

3

41-29

19

4

Сочи

13

8

1

0

0

0

4

43-41

18

5

Спартак

15

7

1

0

0

2

5

52-46

18

6

ЦСКА

13

5

1

0

0

1

6

40-30

13

7

Северсталь

12

5

0

1

0

1

5

40-42

13

8

Куньлунь РС

16

3

1

2

0

1

9

31-46

13

9

СКА

12

6

0

0

0

0

6

29-23

12

10

Динамо Мн

12

4

1

0

0

2

5

36-33

12

11

Витязь

143

1

1

1

0

1

10

22-51

7

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

15

8

1

1

2

1

2

46-36

23

2

Лада

14

7

1

0

0

3

3

31-24

19

3

Автомобилист

14

6

1

1

1

1

4

33-24

18

4

Ак Барс

13

6

2

0

0

1

4

42-32

17

5

Сибирь

14

5

1

1

1

1

5

29-37

16

6

Трактор

15

4

3

0

0

2

6

30-37

16

7

Авангард

12

4

3

0

0

1

4

29-33

15

8

Салават Юлаев

13

6

1

0

0

0

6

31-24

14

9

Амур

13

3

0

1

3

1

5

24-35

12

10

Барыс

13

2

1

0

2

2

6

36-43

10

11

Адмирал

11

2

0

1

1

1

6

27-32

8

12

Нефтехимик

13

1

1

1

0

2

8

28-56

8

  

Теги:
КХЛ
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