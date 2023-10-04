"Локомотив" обыграл московское "Динамо" в матче лидеров Западной конференции КХЛ

Ярославцы одержали пятую победу подряд и занимают первое место на Западе

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" со счетом 5:2 обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ярослав Лихачев (9-я минута), Максим Шалунов (20, 29), Даниил Бут (22), Денис Алексеев (24). У проигравших отличились Эрик О'Делл (13) и Егор Мартынов (33). После четвертой пропущенной шайбы вратаря "Динамо" Константина Волкова заменил Илья Коновалов.

"Локомотив" одержал пятую победу подряд. Команда из Ярославля набрала 22 очка после 14 матчей и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. "Динамо" с 20 очками в 14 играх осталось на второй строчке. Лидером общей таблицы КХЛ является магнитогорский "Металлург", набравший 23 очка после 15 встреч.

В следующем матче "Локомотив" 6 октября на выезде сыграет с минским "Динамо". Московское "Динамо" 7 октября примет нижегородское "Торпедо".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Локомотив 14 10 1 0 0 0 3 42-25 22 2 Динамо М 14 8 2 0 0 0 4 48-31 20 3 Торпедо 13 8 1 0 0 1 3 41-29 19 4 Сочи 13 8 1 0 0 0 4 43-41 18 5 Спартак 15 7 1 0 0 2 5 52-46 18 6 ЦСКА 13 5 1 0 0 1 6 40-30 13 7 Северсталь 12 5 0 1 0 1 5 40-42 13 8 Куньлунь РС 16 3 1 2 0 1 9 31-46 13 9 СКА 12 6 0 0 0 0 6 29-23 12 10 Динамо Мн 12 4 1 0 0 2 5 36-33 12 11 Витязь 143 1 1 1 0 1 10 22-51 7