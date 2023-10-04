"Локомотив" обыграл московское "Динамо" в матче лидеров Западной конференции КХЛ

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" со счетом 5:2 обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ярослав Лихачев (9-я минута), Максим Шалунов (20, 29), Даниил Бут (22), Денис Алексеев (24). У проигравших отличились Эрик О'Делл (13) и Егор Мартынов (33). После четвертой пропущенной шайбы вратаря "Динамо" Константина Волкова заменил Илья Коновалов.
"Локомотив" одержал пятую победу подряд. Команда из Ярославля набрала 22 очка после 14 матчей и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. "Динамо" с 20 очками в 14 играх осталось на второй строчке. Лидером общей таблицы КХЛ является магнитогорский "Металлург", набравший 23 очка после 15 встреч.
В следующем матче "Локомотив" 6 октября на выезде сыграет с минским "Динамо". Московское "Динамо" 7 октября примет нижегородское "Торпедо".
1
Локомотив
14
10
1
0
0
0
3
42-25
22
2
Динамо М
14
8
2
0
0
0
4
48-31
20
3
Торпедо
13
8
1
0
0
1
3
41-29
19
4
Сочи
13
8
1
0
0
0
4
43-41
18
5
Спартак
15
7
1
0
0
2
5
52-46
18
6
ЦСКА
13
5
1
0
0
1
6
40-30
13
7
Северсталь
12
5
0
1
0
1
5
40-42
13
8
Куньлунь РС
16
3
1
2
0
1
9
31-46
13
9
СКА
12
6
0
0
0
0
6
29-23
12
10
Динамо Мн
12
4
1
0
0
2
5
36-33
12
11
Витязь
143
1
1
1
0
1
10
22-51
7
1
Металлург
15
8
1
1
2
1
2
46-36
23
2
Лада
14
7
1
0
0
3
3
31-24
19
3
Автомобилист
14
6
1
1
1
1
4
33-24
18
4
Ак Барс
13
6
2
0
0
1
4
42-32
17
5
Сибирь
14
5
1
1
1
1
5
29-37
16
6
Трактор
15
4
3
0
0
2
6
30-37
16
7
Авангард
12
4
3
0
0
1
4
29-33
15
8
Салават Юлаев
13
6
1
0
0
0
6
31-24
14
9
Амур
13
3
0
1
3
1
5
24-35
12
10
Барыс
13
2
1
0
2
2
6
36-43
10
11
Адмирал
11
2
0
1
1
1
6
27-32
8
12
Нефтехимик
13
1
1
1
0
2
8
28-56
8