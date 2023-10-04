В УЕФА заявили, что окончательное решение по сборным России до 17 лет примут 10 октября

Ранее исполком УЕФА принял решение допустить юниорские сборные России до своих соревнований, после чего несколько национальных федераций объявили о бойкоте матчей с российскими футболистами

ТАСС, 4 октября. Окончательное решение по участию сборных России в соревнованиях Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) среди игроков не старше 17 лет будет принято 10 октября. Об этом в интервью шведской газете Expressen сообщил вице-президент организации Карл-Эрик Нильссон.

"Я не думаю, что в отношениях России и УЕФА должны быть какие-то серьезные конфликты интересов. Однако последние несколько дней заставили меня задуматься об этом", - сказал Нильссон.

Он добавил, что окончательное решение по участию сборных России до 17 лет в турнирах УЕФА будет принято 10 октября. Во вторник швед заявил, что руководство Союза европейских футбольных ассоциаций инициировало расследование для определения формы допуска российских юниорских национальных команд, чтобы учесть, как решение допустить их до международных соревнований повлияет на возможность создания безопасных условий как для детей из России, так и для детей из других стран, которые будут играть с россиянами. Нильссон отметил, что решение будет принято на основе конвенции ООН, а также заявил о желании УЕФА избежать ситуации, когда дети будут наказаны из-за решений, которые принимают взрослые.

26 сентября исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. После оглашения решения УЕФА федерации футбола Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Румынии заявили о бойкоте матчей против сборных России. Швеция также отказалась допустить российских футболисток до участия в финальной части чемпионата Европы 2024 года. 30 сентября британский телеканал Sky News сообщил, что УЕФА попытается подавить разногласия среди национальных федераций.

4 октября решение допустить сборные России до 17 лет к своим соревнованиям принял совет Международной федерации футбола (ФИФА). Требования допуска касательно национальной символики аналогичны с теми, что были выдвинуты УЕФА. Также в ФИФА заявили, что российские футболисты должны выступать под названием "Российский футбольный союз", а не "сборная России".

УЕФА отстранил российские клубы и сборные от турниров под своей эгидой после осложнения ситуации на Украине. Такое же решение приняла ФИФА, из-за чего сборная России не смогла сыграть в матчах за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре. В сентябре президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские клубы и сборные не вернутся к международным турнирам на взрослом уровне до окончания специальной военной операции. Позднее об этом же заявили в ФИФА.