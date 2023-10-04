Игрок "Спартака" Филин рассказал, что в "Химике" пропагандируют советский хоккей

"Химик" является фарм-клубом "Спартака" во Всероссийской хоккейной лиге

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Лучший бомбардир нынешнего сезона Олимпбет - Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) Егор Филин из "Химика", выступающий в "Спартаке", заявил, что в воскресенском клубе акцентируют внимание на традициях советского хоккея. Об этом Филин рассказал ТАСС.

Хоккеисты "Спартака" в среду одержали победу над "Сибирью" со счетом 5:2 в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). "Химик" является фарм-клубом красно-белых и в прошлом сезоне стал чемпионом ВХЛ под руководством Игоря Гришина, который в том же сезоне был и главным тренером "Спартака". 24-летний Филин в 9 матчах в ВХЛ набрал 17 (4 гола + 13 результативных передач) очков и возглавил список бомбардиров регулярного чемпионата. Форвард дебютировал в КХЛ 28 сентября, в 4 матчах в составе "Спартака" он отметился 1 голевой передачей.

"Очень был счастлив дебюту в КХЛ. Теперь надо забить гол и стараться попадать в состав, чтобы тренеры мне больше доверяли. Что касается различий между лигами, в КХЛ все побыстрее в плане принятия решений. Я бы не сказал, что отличия серьезные, но в плане опыта все больше и больше его набираешься, но еще пока не достаточно его хватает. Я думаю, все через работу придет", - сказал Филин.

Он рассказал о развитии игроков в "Химике". "Там очень хороший тренерский штаб, он дает шикарное развитие игрокам, то есть ты развиваешься и через тренировки, и в играх. Там пропагандируют советский хоккей, то есть через передачи. Это вселяет уверенность, и нет страха неправильно что-то сделать при переходе в КХЛ, потерять шайбу, потому что ты там получаешь такую уверенность", - отметил хоккеист.

"В обеих командах единый стиль, нет такого, что после прихода в "Спартак" приходится перестраиваться. Сам Воскресенск живет хоккеем. Тем более после чемпионства - народ команду еще больше любит, поддерживает. Только приятно играть при таких болельщиках", - добавил Филин.

В следующем матче "Спартак" 7 октября в гостях сыграет с пекинской командой "Куньлунь Ред Стар", которая принимает соперников в подмосковных Мытищах.