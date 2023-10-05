Футболисты "Ньюкасла" разгромили ПСЖ в первом домашнем матче в Лиге чемпионов за 20 лет

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу команды из Англии

ТАСС, 5 октября. Английский футбольный клуб "Ньюкасл" со счетом 4:1 победил французский "Пари Сен-Жермен" в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Мигель Альмирон (17-я минута), Дэн Бёрн (39), Шон Лонгстафф (50) и Фабиан Шер (90+1). У проигравших гол забил Лукас Эрнандес (56). "Ньюкасл" одержал пятую победу в последних шести матчах во всех турнирах, начиная с 16 сентября команда не смогла победить только в гостевой игре первого тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянского "Милана" (0:0).

"Ньюкасл" выступает на групповом этапе Лиги чемпионов впервые с сезона-2002/03. Тогда команда заняла второе место по итогам первого раунда групповой стадии турнира и третье - во втором раунде, не пробившись в плей-офф. Последний домашний матч английский клуб в Лиге чемпионов провел 19 марта 2003 года против испанской "Барселоны" (0:2). Последнюю победу "Ньюкасл" также одержал дома, одолев 26 февраля того же года германский "Байер" (3:1).

В следующем туре "Ньюкасл" сыграет на своем поле против германской "Боруссии" из Дортмунда, ПСЖ примет "Милан". Обе встречи пройдут 25 октября.