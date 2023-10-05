Десятые фиджитал-игры стартуют в Казани

Участники соревнований выявят сильнейших в фиджитал-баскетболе, фиджитал-футболе, соревнованиях по мобильной игре Mobile Legends: Bang Bang, Warface и Counter-Strike: Global Offensive

КАЗАНЬ, 5 октября. /ТАСС/. Десятые фиджитал-игры стартуют в четверг в Казани соревнованиями по фиджитал-баскетболу. В программу также включены фиджитал-футбол, соревнования по мобильной игре Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), Warface и Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO).

Турнир по фиджитал-баскетболу будет разделен на два соревнования - чемпионат России и международный турнир. Каждый матч будет состоять из двух частей. Сначала команды в составе двух человек проводят матч в компьютерном симуляторе, побеждает тот, кто первым наберет 15 очков. На втором этапе команды также в составе двух человек проводят матч на одной части баскетбольной площадки, игра продолжается 20 минут чистого времени или до 31 очка. В случае равенства очков по итогам двух этапов пробивается серия из штрафных бросков.

Чемпионат России пройдет с 5 по 8 октября в МВЦ "Казань Экспо", в нем примут участие восемь команд из разных регионов страны. Команды, составленные из трех человек, разделены на две группы по четыре в каждой. После группового этапа проводится плей-офф, который стартует с 1/4 финала, причем первые две команды сразу выходят в полуфинал, а третья и четвертая будут играть в четвертьфинале.

С 9 по 12 октября пройдет международный турнир по фиджитал-баскетболу. Правила проведения матчей и регламент соревнования не будут отличаться от чемпионата России. В международном турнире примут участие восемь команд из Азербайджана, Белоруссии, Гватемалы, Испании, Казахстана, Китая, Сербии и Турции. Победитель турнира квалифицируется на "Игры будущего".

Турнир по фиджитал-футболу также будет разделен на чемпионат России и международный турнир, в каждом соревновании за победу будут бороться восемь команд. Чемпионат России пройдет с 12 по 15 октября в СК "Искандер", с 18 по 21 октября состоится международный турнир, в котором сыграют команды из Азербайджана, Белоруссии, Камеруна, Нигерии, Таиланда, Туниса, Чили, а также сборная Африки. Победитель международного турнира, как и в фиджитал-баскетболе, квалифицируется на "Игры будущего".

Соревнования состоят из двух этапов - виртуального и физического. В диджитал-формате команды проводят матч из двух таймов по три минуты в футбольном симуляторе. В физической части проходит игра с двумя таймами по пять минут, в каждой команде участвуют семь спортсменов. Матч проходит на укороченной площадке с бортами. В случае равенства очков победитель определится в серии пенальти. Команды также делятся на две группы по четыре в каждой, далее проходит плей-офф, куда выходят все участники.

Виртуальные игры

Программу виртуальных соревнований откроет онлайн-турнир по MLBB, который состоится с 10 по 22 октября. Соревнования пройдут в онлайн-режиме с участием восьми команд. Суть игры заключается в том, чтобы уничтожить трон соперника. Сначала участники делятся на две группы по четыре команды, до финала игры проходят в формате 5х5 до двух побед, в решающем матче - до трех побед. В плей-офф выходят три лучшие команды из каждого квартета, победители групп гарантируют место в полуфиналах, вторые и третьи команды борются за выход в эту стадию между собой. Победитель турнира квалифицируется на "Игры будущего".

С 18 по 21 октября пройдет турнир по Warface в сочетании с лазертагом, в соревновании примут участие четыре команды. Суть игры заключается в уничтожении всех соперников во время матча, в каждой команде играют по пять человек. Четыре команды разделятся на две группы. На групповом этапе спортсмены будут соревноваться только в цифровом этапе, проводится два гейма до 11 побед. В случае ничьей игра продолжается до преимущества одной команды в два раунда. Физический этап проводится только в плей-офф в случае ничейного результата в диджитал-формате. Игра на физическом этапе идет до шести побед в раундах, продолжительность одного составляет три минуты. Победитель соревнований сможет участвовать в "Играх будущего".

В тот же период времени пройдет турнир по CS:GO в сочетании с лазертагом с участием четырех команд. Суть игры также заключается в уничтожении всех соперников во время матча с командой из пяти человек. Регламент и правила турнира такие же, как и у Warface. Победитель турнира примет участие в "Играх будущего".

Первые фиджитал-игры прошли с 21 по 23 сентября 2022 года, участники выявляли сильнейших в фиджитал-футболе, фиджитал-баскетболе, Beat Saber, гонках дронов. Второй турнир состоялся с 24 ноября по 10 декабря (фиджитал-гонки, фиджитал-единоборства, фиджитал-хоккей), третий - с 5 по 11 февраля 2023 года (Speedrun, MLBB, Dota 2, Warface, CS:GO, лазертаг), четвертый - с 9 по 10 марта (фиджитал-гонки), пятый - с 16 по 19 мая (фиджитал-футбол), шестой - с 27 мая по 7 июня (Standoff 2, CS:GO, Warface), седьмой - с 6 по 17 июня (фиджитал-хоккей, фиджитал-единоборства, гонки дронов), восьмой - с 14 по 16 июля (фиджитал-скейтбординг), девятый - с 20 по 27 июля (MLBB, Dota 2).

В ноябре 2022 года начала свою работу Всероссийская федерация фиджитал-спорта. Ее филиалы работают в 64 регионах. Президентом организации является олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.

Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.