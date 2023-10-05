Хоккеисты "Коламбуса" Марченко и Проворов набрали по два очка в предсезонном матче НХЛ

"Коламбус" одержал домашнюю победу над "Баффало" со счетом 5:3

ТАСС, 5 октября. "Коламбус" дома со счетом 5:3 обыграл "Баффало" в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Колумбусе.

В составе "Коламбусе" шайбы забросили Патрик Лайне (7-я минута), Эмиль Бемстрём (10), Джонни Гудро (21), Адам Фантилли (49) и Кирилл Марченко (59). У "Баффало" отличились Земгус Гиргенсонс (12), Оуэн Пауэр (34) и Зак Бенсон (39).

Марченко также отметился результативной передачей. Его партнер по команде российский защитник Иван Проворов набрал два очка благодаря двум голевым передачам и был признан третьей звездой матча.

В других матчах игрового дня "Нью-Джерси" дома со счетом 5:2 обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс". В составе проигравшей команды результативную передачу отдал российский нападающий Артемий Панарин. Он провел первый матч после того, как 26 сентября стало известно о полученной им травме. "Питтсбург" на своем льду уступил "Детройту" (1:2), "Эдмонтон" одержал домашнюю победу над "Калгари" (7:2). В составе "Калгари" шайбу забросил российский защитник Никита Задоров. "Ванкувер" дома уступил "Сиэтлу" (1:2).

Новый сезон НХЛ начнется в ночь на 11 октября по московскому времени тремя матчами: "Тампа" - "Нэшвилл", "Питтсбург" - "Чикаго" и "Вегас" - "Сиэтл". В сезоне-2022/23 "Вегас" впервые стал обладателем Кубка Стэнли, в финальной серии до четырех побед команда со счетом 4-1 обыграла "Флориду". "Коламбус" проведет первый матч в сезоне в ночь на 13 октября по московскому времени, команда дома сыграет с "Филадельфией", "Баффало" в этот же день примет "Рейнджерс".