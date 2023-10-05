Канадский хоккеист "Сибири" Мерфи вернется в строй к ноябрю

Защитник получил травму 9 сентября в матче КХЛ против екатеринбургского "Автомобилиста"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Защитник новосибирского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь" канадец Тревор Мерфи к ноябрю должен восстановиться после травмы. Об этом ТАСС сообщил главный тренер новосибирского клуба Дэвид Немировски.

Мерфи получил повреждение 9 сентября в домашнем матче с екатеринбургским "Автомобилистом" (1:6). В начале третьего периода после силового приема игрока соперника он ударился о борт и покинул лед. Сообщалось, что Мерфи выбыл на шесть-восемь недель из-за травмы верхней части тела.

"Скорее всего, до конца октября Мерфи не вернется. Будет уже к ноябрю", - сказал Немировски.

Мерфи 28 лет, он выступает за "Сибирь" с 2021 года. В сезоне-2022/23 канадский защитник стал третьим бомбардиром команды в регулярном чемпионате КХЛ, набрав в 62 матчах 46 очков (10 заброшенных шайб + 36 результативных передач). В текущем сезоне на счету игрока 2 очка (1 + 1) в 4 играх.

4 октября "Сибирь" на выезде уступила московскому "Спартаку" со счетом 2:5. Новосибирская команда занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 16 очков в 14 встречах. В следующем матче она 6 октября дома сыграет с "Автомобилистом".