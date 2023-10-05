Гендиректор "Трактора" рассказал о причинах увольнения главного тренера Гатиятулина

Об отставке специалиста стало известно 4 октября

МОСКВА, 5 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Основной причиной увольнения главного тренера челябинского хоккейного клуба "Трактор" Анвара Гатиятулина стало то, что ему не удалось полностью раскрыть потенциал команды. Об этом ТАСС рассказал гендиректор челябинского клуба Иван Савин.

"Трактор" объявил об отставке Гатиятулина в среду. Специалист возглавлял команду с мая 2020 года.

"Главное обоснование решения - "Трактор" в сравнении с прошлым чемпионатом должен быть конкурентной командой, а на деле мы видим продолжение прошлого сезона, итоги которого неудовлетворительны. Потенциал коллектива раскрыт далеко не полностью, он намного выше тех результатов, что мы видим сейчас, - сказал Савин. - Анвару Гатиятулину большая благодарность за время работы в клубе и достижения, достигнутые с "Трактором".

Отставка Гатиятулина произошла после того, как в среду "Трактор" уступил на своем льду уфимскому "Салавату Юлаеву" (0:4). "Трактор" после 15 матчей набрал 16 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. В следующем матче команда из Челябинска 7 октября на выезде сыграет с омским "Авангардом". По итогам прошлого сезона "Трактор" не попал в плей-офф.

Гатиятулин начинал работать тренером в школе "Трактора", потом возглавлял команду "Белые Медведи" в Молодежной хоккейной лиге, сумев вывести ее в полуфинал плей-офф. Он входил в тренерский штаб молодежной сборной России, которая в 2015 году стала серебряным призером чемпионата мира. Гатиятулин также работал в тренерском штабе "Трактора", а потом возглавлял команду в 2016-2018 годы. Под его руководством "Трактор" дважды доходил до полуфинала Кубка Гагарина (2018, 2022). В 2019-2020 годы Гатиятулин входил в тренерский штаб петербургского СКА, а с 2018 по 2020 год - в тренерский штаб сборной России.