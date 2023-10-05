Поздняков считает, что Олимпийская хартия будет изменена в угоду политических решений

По мнению президента Олимпийского комитета России, международное олимпийское движение не пытается противостоять политическому давлению

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) хочет изменить Олимпийскую хартию в угоду политических решений. Такое мнение на заседании исполнительного комитета Олимпийского комитета России (ОКР) высказал президент организации Станислав Поздняков.

"Форма и суть рекомендации носят дискриминационный характер и множат двойные стандарты, правовой произвол, обесценивая Олимпийскую хартию, - сказал Поздняков. - Ее, кстати, МОК собирается менять, чтобы, вероятно, оправдать и узаконить свои решения. Решения исключительно политические".

"Запрет спортсменам на профессиональную деятельность на международной арене - не что иное, как вопиющее проявление недобросовестной конкуренции. А изменение Олимпийской хартии - показательный момент в контексте того, что, к огромному сожалению, международное олимпийское движение уже даже не пытается противостоять политическому давлению. В Лозанне заняли одну из сторон политического конфликта", - добавил Поздняков.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В марте МОК призвал международные федерации допускать спортсменов с российским и белорусскими паспортами к участию в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами, однако многие из них либо не последовали рекомендации, либо отложили решение. Решение по допуску российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду в Париже еще не принято.