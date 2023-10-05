Поздняков уверен, что российских спортсменов не ждут на Олимпиаде

На данный момент МОК не принял окончательного решения по допуску россиян к Играм 2024 года в Париже

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Организаторы Олимпийских игр не ждут российских спортсменов на соревнованиях, а в случае допуска отдельных атлетов не смогут гарантировать им безопасность и справедливое судейство. Об этом на заседании исполнительного комитета Олимпийского комитета России (ОКР) заявил глава организации Станислав Поздняков.

"При отсутствии в Международном олимпийском комитете (МОК) мер политической воли на исправление ситуации международные федерации максимально избегают любых решений по возвращению к законности. Тем временем завершается отбор, проходят квалификационные соревнования к Олимпийским играм, вопрос Олимпийских игр попросту скоро станет неактуальным. Пока напрашивается один вывод - на этой Олимпиаде наших спортсменов не ждут, а тем, кто туда сможет пробраться, не гарантированы ни безопасность, ни поддержка, ни честное судейство", - сказал Поздняков.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта. На данный момент МОК не принял окончательного решения по допуску российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Париже.