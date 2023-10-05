Гендиректор "Трактора" рассказал, когда может измениться статус тренера команды Заварухина

На данный момент специалист исполняет обязанности главного тренера челябинского клуба после отставки Анвара Гатиятулина

МОСКВА, 5 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Статус исполняющего обязанности главного тренера челябинского хоккейного клуба "Трактор" Алексея Заварухина может поменяться в случае положительных изменений в игре команды. Об этом ТАСС рассказал гендиректор челябинского клуба Иван Савин.

В среду "Трактор" объявил об отставке Анвара Гатиятулина. Заварухин был назначен исполняющим обязанности главного тренера команды.

"Мы знаем Алексея как специалиста, работали с ним. Именно он будет готовить команду к выездным встречам и повезет ее на выезд, - сказал Савин. - В тренерской работе важны игра и результат. Будут положительные изменения в игре и результате, тогда можно будет говорить об изменении в статусе".

42-летний Заварухин входил в тренерский штаб Гатиятулина. Ранее он входил в тренерский штаб "Спартака", был исполняющим обязанности главного тренера красно-белых в сезоне-2022/23 сначала после отставки Бориса Миронова, а потом - после ухода Игоря Гришина.

"Трактор" после 15 матчей набрал 16 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. В следующем матче "Трактор" 7 октября на выезде сыграет с омским "Авангардом". Также команде предстоят выездные встречи с казахстанским "Барысом" (9 октября), новосибирской "Сибирью" (11 октября) и екатеринбургским "Автомобилистом" (13 октября).