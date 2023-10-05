Поздняков заявил, что решение ФИФА дает новый ориентир по допуску команд России

Ранее Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций допустили сборные России среди игроков до 17 лет до своих соревнований

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по допуску сборных России среди игроков до 17 лет дает новый ориентир в пространстве запретов. Об этом на заседании исполнительного комитета Олимпийского комитета России (ОКР) заявил глава организации Станислав Поздняков.

"Мы стараемся акцентировать внимание на скрытых негативных моментах, замаскированных за декларацию про заботу о спортсменах и якобы желание вернуть их на соревнования, - сказал Поздняков. - Сотни наших атлетов находятся за бортом, в большинстве случае речь идет о лидерах команд. О случае с командными видами - они были отлучены изначально. Хотя недавний пример с ФИФА и европейской федерацией футбола дает нам новый ориентир в этом пространстве идей и запретов".

26 сентября УЕФА принял решение допустить команды России до 17 лет к турнирам под эгидой организации. 4 октября совет ФИФА последовал такому же решению. В обоих случаях условиями для выступления являются отсутствие флага и гимна, матчи не могут проводиться на территории России.

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные федерации допускать спортсменов с российскими и белорусскими паспортами к участию в индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами, однако многие из них либо не последовали рекомендации, либо отложили решение. Также МОК рекомендовал не допускать спортсменов из командных видов спорта.