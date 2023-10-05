Четыре россиянина примут участие в Кубке Европы по пляжному волейболу

Илья Лешуков, Олег Стояновский, Ольга Мотрич и Аделя Ахметова будут представлять азербайджанские клубы "Муров" и "Аззерейл"

ТАСС, 5 октября. Россияне Илья Лешуков, Олег Стояновский, Ольга Мотрич и Аделя Ахметова примут участие в Кубке Европы по пляжному волейболу среди клубных команд. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Лешуков и Стояновский будут представлять азербайджанский клубы "Муров", Мотрич и Ахметова - азербайджанский "Аззерейл". В России Лешуков и Стояновский представляют "Факел" из Нового Уренгоя, Мотрич и Ахметова - тульскую "Тулицу".

"Муров" на групповом этапе сыграет с итальянским "Бейнаско", австрийским "Вёртер-Зе", испанской "Ла Мальвой" и турецким "Карталом". В группу "Аззерейла" вошли "Бейнаско", французский "Ре", австрийский "Бергстранд" и турецкий "Алтынюрт".

1 марта 2022 года Международная федерация волейбола отстранила от международных турниров сборные и клубы из России и Белоруссии. Участие в Кубке Европы станет первым официальным международным турниром для россиян с момента отстранения.

Турнир пройдет в турецком Балыкесире с 5 по 8 октября.