5 октября, 09:08
Летние олимпийские виды спорта

Рекордсменка мира по плаванию Чикунова выступит в Играх БРИКС в ЮАР

Евгения Чикунова. Егор Алеев/ ТАСС
Евгения Чикунова
© Егор Алеев/ ТАСС

Соревнования пройдут с 18 по 21 октября в Дурбане

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Обладательница мирового рекорда в плавании на дистанции 200 м брассом Евгения Чикунова вошла в состав сборной России на Игры БРИКС в южноафриканском Дурбане. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания.

Также в состав женской команды вошли Влада Егги, Дарья Клепикова и Анастасия Маркова. В состав мужской сборной включены Роман Акимов, Андрей Волков, Георгий Глазунов и Алексей Ткачев.

Чикуновой 18 лет, она является серебряным призером чемпионата мира по плаванию на короткой воде на дистанции 200 м брассом. Также на ее счету серебро чемпионата Европы в комбинированной эстафете.

Игры БРИКС в ЮАР пройдут с 18 по 21 октября. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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