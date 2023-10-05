Фигурист Алиев считает нормальным, что кому-то не нравится его новая короткая программа

На мемориале Панина-Колменкина в Санкт-Петербурге спортсмен получил за короткую программу 103,01 балла

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Зрителям по самым разным причинам может не нравиться новая короткая программа чемпиона Европы 2020 года фигуриста Дмитрия Алиева под песню "А река течет" в исполнении Николая Расторгуева, это нормально. Такое мнение Алиев высказал журналистам после выступления с короткой программой на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

За свое выступление фигурист получил 103,01 балла.

"Кто-то пишет об этой программе: "Здорово, замечательно". А кто-то пишет, что эта программа не для фигурного катания. Я не хочу, чтобы зритель обиделся, но, возможно, они не чувствуют эту программу, кто пишет так, потому что, может быть, не переживали этой теплоты, душевности, домашней атмосферы в детстве. Возможно, был из тяжелой семьи или еще что-то. Поэтому это нормально, что кому-то это не нравится. Мне хочется передать эту любовь", - сказал Алиев.

Алиев отметил, что был готов к тому, что получит высокие баллы на первом старте сезона.

"Хорошие баллы, я в целом даже как-то не удивлен баллами, порадовало катание, настроение, которое хотелось передать программой, внутренний посыл, - отметил фигурист. - Для раннего утра такую природную программу, душевную, нашу, русскую, добрую, откатать хорошо - это для меня самое важное. Но то, что пробил 100 баллов, - это классно, надеюсь, на главных стартах страны такой же результат показывать".

Всероссийские соревнования "Мемориал Н. А. Панина-Коломенкина" завершатся 6 октября.