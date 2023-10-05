CAS не получал обращения от "Ростова" по делу футболиста Норманна

Ранее об обращении в Спортивный арбитражный суд сообщал президент "Ростова" Арташес Арутюнянц

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) не получал обращения от футбольного клуба "Ростов" по делу норвежского полузащитника Матиаса Норманна. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе CAS.

3 октября президент "Ростова" Арташес Арутюнянц сообщил журналистам, что клуб обратился в CAS по делу о контракте Норманна.

"На момент написания ответа в Спортивный арбитражный суд по этому вопросу не обращались", - сообщили ТАСС в ответ на вопрос, зарегистрировал ли CAS иск "Ростова" к Норманну.

20 августа футбольный клуб "Аль-Раед" из Саудовской Аравии объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали "Ростову". Прошлый сезон он провел в аренде в московском "Динамо". Российские клубы не объявляли о расторжении контракта с норвежцем.

Норманну 27 лет, в сезоне-2022/23 норвежец провел за "Динамо" 17 матчей и не отметился голевыми действиями. За "Ростов" норвежец выступал с 2019 по 2023 год.