Личка считает, что "Динамо" показало уверенную игру в матче против "Спартака"

Бело-голубые в игре Кубка России одержали победу со счетом 3:0

ТАСС, 5 октября. Футболисты московского "Динамо" в матче Фонбет - Кубка России со столичным "Спартаком" не расслабились после забитых мячей и показали уверенную и дисциплинированную игру. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал главный тренер бело-голубых Марцел Личка.

4 октября "Динамо" разгромило "Спартак" в домашнем матче пятого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России со счетом 3:0.

"Мы отработали в этом матче. Что со "Спартаком", что с грозненским "Ахматом" команда продолжала играть, этого не хватало, например, в игре с "Пари Нижний Новгород". В игре со "Спартаком" была уверенность и дисциплина", - сказал Личка.

В заключительном туре группового этапа Кубка России "Динамо" 2 ноября примет "Пари Нижний Новгород". "Динамо" набрало 8 очков, команда занимает второе место в группе D, "Спартак" идет на первой строчке с 12 очками. Красно-белые после четвертого тура обеспечили себе первое место в квартете и выход в четвертьфинал "пути РПЛ".