Олимпийские советы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей стали членами ОКР

Также членом Олимпийского комитета России стала Ярославская область

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/.Олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), Запорожской и Херсонской областей стали членами Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом журналистам по итогам заседания исполкома организации сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

"Сегодня членами ОКР стали олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Ярославская область", - сказал Поздняков.

"Структура ОКР состоит из различных организаций - большинство составляют общероссийские спортивные федерации по зимним и летним видам спорта, ряд ассоциаций и, безусловно, региональные олимпийские советы. Олимпийский совет Ярославской области претерпел некоторую реорганизацию. Таким образом, на сегодняшний день из 89 субъектов в 85 созданы и действуют наши организации и региональные олимпийские советы", - добавил он.

30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали международные договоры о вхождении этих регионов в состав России. 2 октября Конституционный суд (КС) РФ признал документы соответствующими конституции. КС отметил, что ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области считаются принятыми в РФ с даты подписания договоров - 30 сентября текущего года.