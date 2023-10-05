Победители Олимпийских игр получат по 500 тыс. рублей

Компенсацию за пропуск международных соревнований получат только спортсмены, отказавшиеся выступать в нейтральном статусе

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) выплатит по 500 тыс. рублей олимпийским чемпионам в качестве компенсации за пропуск международных соревнований. Об этом журналистам заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

"Мы сформировали конкретные цифры, сначала выплаты будут получать спортсмены по летним видам спорта, - сказал Поздняков. - Будут выплачено 500 тыс. рублей для золотых медалистов, 350 тыс. рублей - для серебряных и 250 тыс. рублей - для бронзовых. 150 тыс. рублей будет выплачено участникам Олимпийских игр. Речь идет о тех, кто активно занимается, тренируется, является активным действующим спортсменом и, по нашей логике, готовится. Выплаты будут произведены по линии ОКР".

Поздняков уточнил, что компенсации от ОКР получат только спортсмены, отказавшиеся выступать в нейтральном статусе. "Точное число спортсменов можно будет назвать только тогда, когда закончится календарный год. Не все международные федерации приняли для себя решение о допуске или недопуске спортсменов, не все спортсмены даже в тех видах спорта, которые на условиях нейтрализации были допущены, приняли для себя решение быть "нейтрализованными". Речь идет вообще об участниках Олимпийских игр, кто является активными действующими спортсменами и которые, по нашей логике, готовились, чтобы участвовать в Париже", - добавил глава ОКР.

В конце марта 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта. На данный момент МОК не принял окончательного решения по допуску российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.