Поздняков прокомментировал призыв Украины к допуску российских атлетов на правах беженцев

Президент Олимпийского комитета России назвал подобные призывы неприемлемыми

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Призыв украинцев включить российских спортсменов в команду беженцев является неприемлемым. Об этом журналистам заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"Это заявление неприемлемо, - сказал Поздняков. - Самое главное, что есть старинная мудрость - не рой другому яму, сам в нее попадешь. Хочу предостеречь от такого рода предложений, чтобы самим не оказаться в этой команде".

Во время Международного форума спортсменов в Лозанне представители Украины призвали допускать российских спортсменов на международные соревнования только на правах беженцев.