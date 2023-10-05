Поздняков потенциально не видит ни одного россиянина на Олимпиаде в Париже

На данный момент вопрос допуска спортсменов из России к Играм 20234 года остается открытым

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Говорить о количестве российских участников Олимпиады 2024 года в Париже преждевременно, поскольку Олимпийский комитет России (ОКР) не получил приглашения на Игры. Об этом журналистам заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

"Я потенциально пока не вижу ни одного российского олимпийца на Играх. Потому что Олимпийский комитет России не получил приглашения. Говорить об отдельных "нейтрализованных" спортсменах я бы пока воздержался", - сказал Поздняков.

Ранее Поздняков в интервью ТАСС рассказал, что употребляет термин "нейтрализованные" по отношению к российским спортсменам в связи с политикой Международного олимпийского комитета (МОК).

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта. На данный момент МОК не принял окончательного решения по допуску российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.