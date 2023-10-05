Чесноков считает, что теннисистке Мирре Андреевой нужно многому научиться

16-летняя россиянка занимает 60-е место в мировом рейтинге

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Мирра Андреева уже сформировалась как игрок, однако ей еще предстоит многому научиться. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

4 октября Андреева проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной (6:3, 4:6, 1:6) в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине. Ранее она обыграла 12-ю ракетку мира чешку Барбору Крейчикову и олимпийскую чемпионку в миксте Анастасию Павлюченкову.

"Вчера Андреева здорово играла, но во втором сете Рыбакина собралась, практически перестала ошибаться и просто снесла Андрееву. Андреева уже дает бой большим игрокам, победа над ней никому легко не дается, и в Пекине у нее были хорошие соперницы, но она смогла их обыграть. С одной стороны, Мирра - уже состоявшийся игрок, но с другой, ей всего 16 лет, еще много предстоит работы, многому нужно научиться. Пока ей не хватает волчьей хватки, но это качество зрелого игрока, уверен, к ней оно тоже придет", - сказал Чесноков.

16-летняя Андреева занимает 60-е место в рейтинге WTA, на ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. В 2023 году она вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четвертый круг Уимблдона и во второй круг Открытого чемпионата США. В текущем сезоне она также дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии, в котором уступила соотечественнице Алине Корнеевой.