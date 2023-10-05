В Венгерской футбольной федерации прокомментировали допуск команд России до 17 лет

Организация отметила, что уважает и соблюдает все решения УЕФА

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Венгерская футбольная федерация (ВФФ) уважает решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о допуске команд России до 17 лет, как и любое другое, так как является членом организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВФФ.

26 сентября исполком УЕФА допустил до своих соревнований сборные России, в которых играют футболисты не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России. 4 октября совет Международной федерации футбола (ФИФА) последовал такому же решению.

"Венгерская федерация футбола, как ассоциация - член УЕФА, всегда уважает и соблюдает все решения и регламенты УЕФА", - сообщили ТАСС в ответ на вопрос, как в федерации относятся к допуску сборных России до 17 лет к турнирам УЕФА и Международной федерации футбола.

УЕФА отстранил российские клубы и сборные от турниров под своей эгидой после осложнения ситуации на Украине. Такое же решение приняла ФИФА, из-за чего сборная России не смогла сыграть в матчах за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре. В сентябре президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские клубы и сборные не вернутся к международным турнирам на взрослом уровне до окончания специальной военной операции.