5 октября, 11:49
Фигурное катание

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Ягудин перенес операцию на колене

Бывший тренер спортсмена Татьяна Тарасова ранее сообщила, что фигуриста должны прооперировать в Германии

ТАСС, 5 октября. Победитель Олимпийских игр 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин перенес операцию на левом колене. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Колено номер один - готово. Как сказала бы Татьяна Анатольевна [Тарасова] - "сделано". Осталось еще второе колено, но это уже другая история", - написал Ягудин.

Ранее об операции на колене Ягудина ТАСС рассказал олимпийский призер, хореограф, продюсер и режиссер Илья Авербух. Тарасова в разговоре с ТАСС сообщила, что фигуриста прооперируют в Германии.

Ягудину 43 года, он также является четырехкратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы. Под руководством Тарасовой он занимался с 1998 года. Фигурист завершил спортивную карьеру в 2003 году. 

Теги:
Фигурное катание
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация