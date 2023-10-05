Теннисист Карацев завершил выступление на "Мастерсе" в Шанхае

Россиянин в трех сетах уступил представителю Франции Кентену Алису в первом круге соревнований

ТАСС, 5 октября. Россиянин Аслан Карацев уступил французу Кентену Алису в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Шанхае.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 6:2 в пользу француза. Оба теннисиста не имели номера посева. Во втором круге Алис сыграет с другим российским теннисистом Андреем Рублевым (5-й номер посева).

В других матчах дня Павел Котов уступил французу Артюру Фису (1:6, 4:6), Александр Шевченко - Цзэн Цзэню из Тайваня (6:3, 3:6, 2:6).

Карацеву 30 лет, он занимает 52-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина три победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Australian Open 2021 года. На Олимпиаде в Токио Карацев в паре с Еленой Весниной завоевал серебряную медаль в миксте. В 2021 году в составе сборной России он стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

Алису 26 лет, он занимает 76-е место в рейтинге ATP. На его счету нет титулов под эгидой организации. Лучшим достижением француза на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Уимблдона 2023 года.

Турнир в Шанхае проводится на покрытии "хард" и завершится 15 октября. Призовой фонд - $8,8 млн. Действующим победителем является россиянин Даниил Медведев, выигравший турнир в 2019 году. После этого соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. Также из россиян турнир выигрывал Николай Давыденко (2009).