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Футбол в России

КДК РФС оштрафовал тренера "Ростова" Карпина на 30 тыс. рублей

Специалист наказан за выход за пределы технической зоны в матче чемпионата России против "Урала"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главного тренера "Ростова" Валерия Карпина на 30 тыс. рублей за выходы за пределы технической зоны в матче 10-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским "Уралом". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

29 сентября "Ростов" на своем поле сыграл вничью с "Уралом" со счетом 2:2.

"Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин оштрафован на 30 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны", - сказал Григорьянц.

"Ростов" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков в 10 матчах. В следующем туре команда на выезде сыграет с "Краснодаром" 7 октября. 

Теги:
Российский футбол
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