РФС наказал "Торпедо" закрытием сектора на один матч из-за поведения болельщиков

Клуб также условно оштрафован на 50 тыс. рублей

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) наказал московское "Торпедо" запретом допуска на трибуну B на один матч за нецензурную лексику болельщиков на матче 12-го тура Мелбет - Первой лиги против "Ленинградца". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

1 октября "Торпедо" на своем поле уступило "Ленинградцу" со счетом 2:3.

"Болельщики "Торпедо", которые находились на трибуне B, скандировали очень много ненормативной лексики и оскорбительных выражений в адрес руководства клуба, в адрес других клубов, это шестое нарушение в сезоне, - сказал Григорьянц. - Когда было пятое нарушение, мы предупредили "Торпедо", что к клубу будут применены более строгие санкции в случае повторения. Сегодня было принято решение запретить "Торпедо" допуск зрителей на все секторы трибуны B на "Арене-Химки" на один ближайший домашний матч".

"Футбольный клуб "Торпедо" также оштрафован на 50 тыс. рублей условно. При этом, по информации лиги, "Торпедо" может вернуться на арену "Лужники". Если "Торпедо" будет проводить матч в "Лужниках", КДК дополнительно вернется к этому вопросу и определит секторы, на которые будет запрещен допуск зрителей в соответствии с данным дисциплинарным нарушением", - добавил Григорьянц.

В ближайшем домашнем матче в Первой лиге "Торпедо" встретится с клубом "СКА-Хабаровск" 22 октября. 6 августа "Торпедо" объявило о том, что не будет проводить следующие домашние игры на стадионе "Лужники" из-за концертных мероприятий и реновации газона. Команда проводит домашние матчи на "Арене-Химки". 23 августа президент "Торпедо" Ярослав Савин сообщил ТАСС, что в клубе рассчитывают вернуться в "Лужники" к началу ноября.

"Торпедо" занимает десятое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 17 очков в 12 матчах.