Матыцин заявил, что спортивная честь не может отделяться от любви к Родине

В четверг состоялось мероприятие, посвященное 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Спортивная честь никогда не отделялась от любви к Родине и чести нашего Отечества. Об этом заявил министр спорта РФ Олег Матыцин во время церемонии вручения медалей, посвященной 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта

"Спортсмены всегда были на передовой и в мирное, и в военное время. Спортивная честь никогда не отделялась от любви к Родине и чести нашего Отечества. Именно поэтому президент нашей великой страны - сам спортсмен, капитан, всегда показывает пример здорового образа жизни и отношения к решению всех проблем. Наша сегодняшняя задача как государственного органа - чтить традиции, уважать свое прошлое и с гордо поднятой головой шагать дальше", - сказал Матыцин.

Юбилей Министерства спорта РФ как государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта отмечается в 2023 году. Сто лет назад был принят декрет ВЦИК РСФСР "Об образовании высшего и местных советов физической культуры трудящихся РСФСР".