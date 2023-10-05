Хоккеиста "Динамо" О'Делла дисквалифицировали на два матча

Нападающий московского клуба наказан за неправильный силовой прием в матче КХЛ против "Локомотива"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Канадский нападающий московского хоккейного клуба "Динамо" Эрик О'Делл получил двухматчевую дисквалификацию и денежный штраф за нарушение, допущенное им в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского "Локомотива". Об этом сообщила пресс-служба КХЛ.

В среду "Динамо" на своем льду уступило "Локомотиву" со счетом 2:5. Менее чем за три минуты до конца третьего периода встречи О'Делл провел неправильный силовой прием против форварда ярославской команды Георгия Иванова. Канадец получил пятиминутный штраф за атаку в голову или шею, а также дисциплинарный штраф до конца матча. По итогам рассмотрения эпизода спортивно-дисциплинарным комитетом КХЛ наказание было решено оставить без изменений.

О'Делл пропустит домашний матч против нижегородского "Торпедо" 7 октября и выездную встречу против череповецкой "Северстали" 9 октября. "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. На счету команды 20 очков в 14 матчах. "Локомотив" лидирует на Западе с 22 очками.

О'Деллу 33 года, он был выбран под общим 39-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2008 года командой "Анахайм". В НХЛ он выступал за "Виннипег". В КХЛ форвард также представлял "Сочи", магнитогорский "Металлург" и новосибирскую "Сибирь".