5 октября, 14:44
Сборные по хоккею

ФХР попросит международную федерацию допустить юношеские сборные России

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Анна Исакова/ ТАСС
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Анна Исакова/ ТАСС

Глава ФХР Владислав Третьяк надеется, что IIHF последует примеру ФИФА и УЕФА, которые допустили к турнирам команды России до 17 лет

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) попросит Международную федерацию хоккея допустить до международных соревнований юниорские сборные России. Об этом ТАСС заявил глава ФХР Владислав Третьяк.

"Мы обращались по этому вопросу, сейчас пошлем еще одно письмо, - сказал Третьяк по вопросу допуска юношеских сборных. - Пример ФИФА и УЕФА? Хорошо, что появилась звездочка, дай бог, чтобы она засверкала для других".

26 сентября Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение допустить команды России до 17 лет к турнирам по эгидой организации.

4 октября совет Международной федерации футбола (ФИФА) последовал такому же решению. В обоих случаях условиями для выступления являются отсутствие флага и гимна, матчи не могут проводиться на территории России.

В системе ФХР соревнования проводят женская юниорская команда и мужские юниорские сборные России до 16, 17 и 18 лет.

Ранее президент IIHF Люк Тардиф сообщил ТАСС, что организация не планирует обсуждать возвращение юниорских сборных России на международные соревнования на конгрессе, который пройдет 5-7 октября в Португалии. 

Теги:
Третьяк, Владислав Александрович
© Информационное агентство ТАСС
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