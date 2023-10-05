Левитин назвал разумным решение УЕФА допустить россиян в возрасте до 17 лет до турниров

По мнению помощника президента РФ, международные федерации не хотели, чтобы сборные России играли в азиатской конфедерации

ТАСС, 5 октября. Решение допустить до международных турниров сборные России по футболу в возрастных группах до 17 лет свидетельствует о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не желает перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал помощник президента РФ Игорь Левитин.

"Это хорошо и говорит о том, что международные организации поступили разумно. Ребята до 17 лет могут играть со своими сверстниками в футбол. Тем более это командные соревнования. Они [ФИФА и УЕФА] же понимают уровень развития футбола в нашей стране. И уход нашего футбола в Азию, видимо, считают нецелесообразным. Лучше оставить нас в европейской футбольной семье. Они не хотели, чтобы мы уходили в Азию", - сказал Левитин.

26 сентября УЕФА допустил сборные России до турниров среди игроков не старше 17 лет, 4 октября аналогичное решение опубликовал совет Международной федерации футбола (ФИФА), команды должны будут выступать под названием "Российский футбольный союз", а не "сборная России", а также без флага и гимна страны.

УЕФА отстранил российские клубы и сборные от турниров под своей эгидой после осложнения ситуации на Украине. Такое же решение приняла ФИФА, из-за чего сборная России не смогла сыграть в матчах за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре. В сентябре президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские клубы и сборные не вернутся к международным турнирам на взрослом уровне до окончания специальной военной операции. Позднее об этом же заявили в ФИФА.