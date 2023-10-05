"Ак Барс" обыграл "Авангард" в овертайме в матче КХЛ

Победную шайбу забросил Александр Радулов

КАЗАНЬ, 5 октября. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" на своем льду со счетом 5:4 в овертайме обыграл омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Татнефть-Арене" в присутствии 7 713 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Данила Журавлев (24), Александр Радулов (36), Вадим Шипачев (49), Либор Шулак (57) и Александр Радулов (64). У проигравших отличились Игорь Мартынов (10-я минута), Рид Буше (25), Владимир Ткачев (39) и Дмитрий Яшкин (55). Ткачев, который в четверг отпраздновал 28-й день рождения, также отметился тремя результативными передачами и преодолел отметку в 200 голевых пасов и 300 очков в КХЛ.

В следующем матче "Ак Барс" 8 октября во Владивостоке сыграет с местным "Адмиралом", "Авангард" днем ранее дома встретится с челябинским "Трактором". На счету казанской команды 19 очков, она располагается на третьей строчке в Восточной конференции КХЛ. У "Авангарда" 16 очков, омичи идут шестыми на Востоке.

В другом матче дня "Адмирал" в овертайме обыграл тольяттинскую "Ладу" (2:1). "Лада" продлила серию матчей с набранными очками до 12 встреч.