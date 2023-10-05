Четыре футболиста ПСЖ дисквалифицированы за оскорбительные кричалки в адрес соперника

После матча с "Марселем" на видео попал момент, когда футболисты парижского клуба вместе с болельщиками выкрикивали оскорбительные кричалки

ТАСС, 5 октября. Четыре игрока футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" наказаны дисквалификацией сроком на четыре матча за скандирование оскорбительных кричалок после матча чемпионата Франции против "Марселя". Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на президента дисциплинарной комиссии Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) Себастьена Денё.

24 сентября ПСЖ на своем поле одержал победу над "Марселем" со счетом 4:0. После матча на видео попал момент, когда футболисты парижского клуба Усман Дембеле, Рандаль Коло-Муани, Лейвин Курзава и Ашраф Хакими вместе с болельщиками выкрикивали оскорбительные кричалки в адрес "Марселя".

1 октября телеканал France 24 сообщил, что футболисты принесли извинения за свое поведение.