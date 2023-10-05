"Ливерпуль" одержал вторую победу на групповом этапе футбольной Лиги Европы

Англичане победили дома бельгийский "Юнион"

ТАСС, 5 октября. Английский "Ливерпуль" со счетом 2:0 дома обыграл бельгийский "Юнион" в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе "Энфилд".

В другом матче группы Е французская "Тулуза" со счетом 1:0 обыграла австрийский ЛАСК. "Ливерпуль" одержал две победы в двух матчах и с шестью очками занимает первое место в турнирной таблице квартета. Далее располагаются "Тулуза" (4 очка), "Юнион" (1) и ЛАСК (0).

"Ливерпуль" одержал две победы в двух матчах и с шестью очками занимает первое место в турнирной таблице группы Е. В третьем туре "Ливерпуль" примет французскую "Тулузу", "Юнион" на своем поле сыграет с австрийским ЛАСКом. Встречи пройдут 26 октября.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах.

Лунев во второй раз подряд не пропустил в Лиге Европы

В матчах группы Н германский "Байер" со счетом 2:1 обыграл норвежский "Мольде", азербайджанский "Карабах" был сильнее шведского "Хеккена" (1:0). Российский вратарь "Карабаха" Андрей Лунев провел весь матч. В первом туре азербайджанская команда с Луневым в воротах обыграла "Мольде" (1:0). Первое место в группе занимает "Байер" (6 очков), далее идут "Карабах" (6), "Мольде" (0) и "Хеккен" (0).

В группе D австрийский "Штурм" обыграл польский "Ракув" (1:0), итальянская "Аталанта" оказалась сильнее "Спортинга" (2:1). Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук не попал в заявку на игру. "Аталанта" лидирует в группе (6 очков), за ней следуют "Спортинг" (3), "Штурм" (3) и "Ракув" (0).

Кипрский "Арис" обыграл шотландский "Рейнджерс" (2:1) и одержал первую победу в Лиге Европы. Российский нападающий "Ариса" Александр Кокорин вышел на замену на 68-й минуте. В другом матче группы С испанский "Бетис" победил чешскую "Спарту" (2:1). Все команды квартета после двух туров набрали по 3 очка.

В Лиге конференций норвежский "Будё-Глимт" со счетом 0:1 уступил бельгийскому "Брюгге". Российский вратарь "Будё-Глимта" Никита Хайкин провел весь матч. В другом матче группы D швейцарский "Лугано" обыграл турецкий "Бешикташ" (3:2). Первое место в таблице занимает "Лугано" (4 очка), далее идут "Брюгге" (4), "Бешикташ" (1) и "Будё-Глимт" (1).

В группе G шотландский "Абердин" сыграл вничью с финским ХИКом (1:1), греческий ПАОК обыграл германский "Айнтрахт" (2:1). Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев вышел в стартовом составе и был заменен на 67-й минуте. ПАОК возглавляет турнирную таблицу группы (6 очков), далее идут "Айнтрахт" (3), ХИК (1) и "Абердин" (1).