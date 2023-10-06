6 октября, 01:57
Зимние олимпийские виды спорта

Kyodo: в Саппоро решили отказаться от проведения Олимпиады в 2030 году

По данным агентства, такое решение приняли в связи с низкой поддержкой этой инициативы среди местных жителей

ТОКИО, 6 октября. /ТАСС/. Власти Саппоро на севере Японии решили отозвать заявку на проведение зимних Олимпийских игр в 2030 году в связи с низкой поддержкой этой инициативы среди местных жителей. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo.

Читайте также
В США утверждают, что МОК настроен отдать право проведения Олимпиады-2034 Солт-Лейк-СитиИспания отказалась от заявки на проведение Олимпийских игр 2030 года

Отмечается, что официальное решение об отзыве заявки может быть принято 11 октября. Между тем руководство города все еще рассматривает вариант проведения Игр на его территории в 2034 году, подчеркивает агентство.

Согласно опросу агентства Jiji, инициативу проведения Игр в Саппоро поддерживают лишь 27% горожан, 53% выступают против. Недовольство населения связано с коррупционными скандалами вокруг состоявшейся в 2021 году Олимпиады в Токио.

Саппоро принимал зимнюю Олимпиаду в 1972 году. По данным Kyodo, город уже имеет часть необходимых инфраструктурных и спортивных объектов. 

Теги:
ЯпонияЗимние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация