Kyodo: в Саппоро решили отказаться от проведения Олимпиады в 2030 году

По данным агентства, такое решение приняли в связи с низкой поддержкой этой инициативы среди местных жителей

ТОКИО, 6 октября. /ТАСС/. Власти Саппоро на севере Японии решили отозвать заявку на проведение зимних Олимпийских игр в 2030 году в связи с низкой поддержкой этой инициативы среди местных жителей. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что официальное решение об отзыве заявки может быть принято 11 октября. Между тем руководство города все еще рассматривает вариант проведения Игр на его территории в 2034 году, подчеркивает агентство.

Согласно опросу агентства Jiji, инициативу проведения Игр в Саппоро поддерживают лишь 27% горожан, 53% выступают против. Недовольство населения связано с коррупционными скандалами вокруг состоявшейся в 2021 году Олимпиады в Токио.

Саппоро принимал зимнюю Олимпиаду в 1972 году. По данным Kyodo, город уже имеет часть необходимых инфраструктурных и спортивных объектов.