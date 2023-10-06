Российские хоккеисты набрали три очка в предсезонном матче НХЛ "Вегас" - "Колорадо"

Павел Дорофеев и Валерий Ничушкин забросили шайбы, Иван Барбашев сделал голевой пас

ТАСС, 6 октября. "Вегас" дома со счетом 4:3 обыграл "Колорадо" в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Николя Руа (29-я минута), Павел Дорофеев (46), Джонатан Маршессо (53) и Пол Коттер (59). У "Колорадо отличились Райан Джохансен (2), Валерий Ничушкин (11) и Натан Маккиннон (28). Одну голевую передачу в составе "Вегаса" отдал российский нападающий Иван Барбашев, Дорофеев и Ничушкин забросили первые шайбы в предсезонных играх.

"Вашингтон" на выезде переиграл "Коламбус" (4:2), голевой передачей в составе гостей отметился российский защитник Александр Алексеев. "Тампа" на своем льду уступила "Флориде" (3:6), у проигравших 2 очка набрал нападающий Никита Кучеров (1 гол + 1 голевая передача). "Торонто" в овертайме дома обыграл "Детройт" (4:3), "Филадельфия" одержала домашнюю победу над "Нью-Йорк Айлендерс" (5:2), "Бостон" в гостях со счетом 3:1 переиграл "Нью-Йорк Рейнджерс", "Оттава" на выезде была сильнее "Виннипега" (3:0), "Сент-Луис" одержал гостевую победу над "Далласом" (4:0).

"Нэшвилл" на своем льду переиграл "Каролину" (5:1), "Чикаго" дома в серии буллитов уступил "Миннесоте" (2:3), "Лос-Анджелес" в овертайме одержал домашнюю победу над "Сан-Хосе" (4:3), в составе гостей отличился нападающий Александр Барабанов, у хозяев голевой пас на счету защитника Владислава Гаврикова. "Аризона" в гостях победила "Анахайм" (4:2).

Новый сезон НХЛ начнется в ночь на 11 октября по московскому времени тремя матчами: "Тампа" - "Нэшвилл", "Питтсбург" - "Чикаго" и "Вегас" - "Сиэтл". В сезоне-2022/23 "Вегас" впервые стал обладателем Кубка Стэнли, в финальной серии до четырех побед команда со счетом 4-1 обыграла "Флориду". "Колорадо" проведет первый матч нового сезона 12 октября, команда на выезде сыграет с "Лос-Анджелесом".