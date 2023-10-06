ОКР вынужден сократить расходы на общероссийские спортивные федерации с 2024 года

В 2023 году на зарплаты 158 специалистов по международной, финансово-юридической, антидопинговой деятельности, организации спортивных мероприятий и обеспечению реализации программ развития спорта было выделено 214 млн рублей

УФА, 6 октября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) перестанет финансировать выплату зарплат сотрудникам общероссийских спортивных федераций с 2024 года из-за финансовых проблем. В 2023 году на эти цели было выделено порядка 214 млн рублей, сообщил генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев на Всероссийском форуме олимпийских советов в Уфе.

"В полном объеме мы обязательства перед общероссийскими спортивными федерациями выполнили, но, увы, этот проект мы с 1 января 2024 года останавливаем в связи с отсутствием необходимого источника финансирования", - сообщил Сенглеев.

Речь идет о финансировании зарплат специалистов по международной, финансово-юридической, антидопинговой деятельности, организации спортивных мероприятий и обеспечению реализации программ развития спорта. В 2022 году на зарплаты 144 специалистов было выделено 160 млн рублей, в 2023 - 214 млн рублей на 158 сотрудников.

Рассказывая о ситуации с бюджетом организации, Сенглеев поведал о сложностях со спонсорскими контрактами. "Ситуация, которая, конечно, влияет на нашу работу - дело в том, что наши основные спонсоры работали с прицелом на Олимпийские игры, это тоже сказалось на нас. Мы в итоге один из договоров с генеральным спонсором не смогли подписать в силу того, что под вопросом участие в Олимпийских играх", - отметил он.

При этом бюджет ОКР обеспечен до 2027 года, организация продолжит реализацию концепции развития олимпийских видов спорта, общий объем финансирования на этот период составит почти 1,4 млрд рублей без учета программ развития массового спорта, осуществления международной деятельности, добавил генеральный директор.