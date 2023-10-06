Министр спорта РФ и госсекретарь Союзного государства посетили Мамаев курган

В пятницу в Волгограде состоится торжественная церемония закрытия Спартакиады Союзного государства среди студенческой молодежи

ВОЛГОГРАД, 6 октября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин и государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев возложили цветы у Вечного огня на Мамаевом кургане в Волгограде, передает корреспондент ТАСС.

Матыцин и Мезенцев находятся с визитом в Волгограде, где в пятницу вечером состоится торжественная церемония закрытия Спартакиады Союзного государства среди студенческой молодежи. Они возложили цветы к Вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане, могиле маршала Василия Чуйкова и оставили послания в Книге Памяти. Российско-белорусская делегация также планирует посетить музей-панораму "Сталинградская битва" и пообщаться с участниками молодежной Спартакиады Союзного государства.

"Слава великим бойцам, завоевавшим свободу нашей Родины. Великая память!" - написал Матыцин в Книге Памяти.

Спартакиада Союзного государства среди студенческой молодежи проходит в Волгограде с 2 октября. В ней принимают участие команды Белоруссии и России. В состав делегации России входят в том числе студенты из Донецкой Народной Республики. Масштабное спортивное мероприятие посвящено 80-летию победы в Сталинградской битве.