Тарасова надеется, что совет ISU назовет конкретные сроки допуска российских фигуристов

Вопрос допуска российских спортсменов на соревнования включен в повестку ближайшего совета ISU

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассчитывает, что в решениях совета Международного союза конькобежцев (ISU) в отношении российских спортсменов появится конкретная информация и конкретные даты по срокам допуска фигуристов к международным стартам. Об этом Тарасова рассказала ТАСС.

"Гадать, чем завершится совет, я не могу, тем более с такими людьми. Хотелось бы узнать от ISU, когда нас вернут на старты, их что, на всю жизнь отстранили или до конца специальной военной операции? Нам нужны конкретные даты, - сказала Тарасова. - А если спортсмены будут допущены, то по сколько человек будет в каждом виде?"

"Я не понимаю, почему мы не катаемся и почему политический вопрос вмешался в нашу спортивную жизнь", - подчеркнула Тарасова.

Совет ISU пройдет с 6 по 8 октября в Лозанне, в повестку включен вопрос допуска российских спортсменов на соревнования.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. 11 июня 2023 года совет ISU оставил в силе решение об отстранении россиян и белорусов.

28 марта 2023 года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.