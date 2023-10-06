Чесноков считает, что теннисисту Звереву будет трудно обыграть Сафиуллина

Роман Сафиуллин находится в очень хорошей форме, подчеркнул Андрей Чесноков

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Россиянин Роман Сафиуллин находится в прекрасной форме, поэтому олимпийскому чемпиону Александру Звереву будет тяжело его победить в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

В первом круге Сафиуллин победил двукратного олимпийского чемпиона британца Энди Маррея. 26 сентября Сафиуллин и Зверев играли в финале турнира в Чэнду, победу в матче одержал представитель Германии.

"Сафиуллин сейчас находится в очень хорошей форме, на прошлой неделе дошел до финала, сейчас обыграл Маррея. Он реально прибавляет с каждым днем. В прошлом матче Зверев победил с большим трудом, Роман вел в счете и мог победить. Наверное, Зверев имеет чуть больше шансов, но ему будет очень трудно победить", - сказал Чесноков.

Турнир в Шанхае проводится на покрытии "хард" и завершится 15 октября. Призовой фонд - $8,8 млн. Действующим победителем является россиянин Даниил Медведев, выигравший турнир в 2019 году. После этого соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. Также из россиян турнир выигрывал Николай Давыденко (2009).