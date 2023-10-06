Допинг-тест футболиста "Ювентуса" Погба повторно дал положительный результат

11 сентября тест полузащитника дал положительный результат на тестостерон

ТАСС, 6 октября. Допинг-тест французского футболиста "Ювентуса" Поля Погба повторно дал положительный результат на тестостерон. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

11 сентября агентство ANSA сообщило, что допинг-тест Погба дал положительный результат на тестостерон после матча первого тура чемпионата Италии с "Удинезе" (3:0). Игрок был временно отстранен от выступлений за "Ювентус".

Погба 30 лет, он является чемпионом мира 2018 года и серебряным призером чемпионата Европы 2016 года. По ходу карьеры футболист также выступал за английский "Манчестер Юнайтед". Он является победителем Лиги Европы (2017), четырехкратным чемпионом Италии, два раза выигрывал кубок страны.

В текущем сезоне Погба принял участие в двух матчах чемпионата Италии. "Ювентус" после семи туров набрал 14 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.