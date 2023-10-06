Поздняков заявил, что не видит смысла обсуждать выход из МОК

Глава Олимпийского комитета России подчеркнул, что в организации сосредоточены на реализации собственной программы развития

УФА, 6 октября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) ведет планомерную работу по реализации своей программы развития и не видит смысла в обсуждении выхода из Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом заявил ТАСС президент ОКР Станислав Поздняков на Всероссийском форуме олимпийских советов в Уфе.

"Юридически такой процедуры [выхода из МОК] нет, я, честно говоря, не вижу смысла в каких-то резких действиях по выходу, входу. Мы часть большой спортивной системы, самодостаточная часть, и будем развиваться в соответствии с текущими условиями, и самое главное - будем не стоять на месте, а создавать новые условия для развития, это для нас приоритет", - сообщил Поздняков.

Также собеседник агентства отметил, что в ОКР не ждут смены руководства МОК, а сосредоточены на реализации своей программы развития.

В конце марта 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта.