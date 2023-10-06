6 октября, 13:10
Летние олимпийские виды спорта

В МОК изучают включение в ОКР представительств новых регионов России

Олимпийские советы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей стали членами Олимпийского комитета России 5 октября

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) подробно изучает обстоятельства включения в состав Олимпийского комитета России (ОКР) олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Об этом ТАСС сообщили в МОК.

"В настоящее время МОК выясняет все подробности сложившейся ситуации", - заявили в организации.

Олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей стали членами Олимпийского комитета России 5 октября. Президент ОКР Станислав Поздняков заявил ТАСС, что не видит никаких сложностей в ситуации. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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