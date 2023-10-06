6 октября, 14:05
Футбол в России

Футболист "Динамо" Бителло заявил, что не слышал об интересе лондонского "Арсенала"

Бразильский полузащитник перешел в московскую команду 14 сентября

ТАСС, 6 октября. Бразильский полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Бителло не слышал об интересе к нему со стороны лондонского "Арсенала". Об этом футболист рассказал "Спорт-Экспрессу".

Бителло перешел в "Динамо" из бразильского "Гремио" 14 сентября. В конце июля портал Tuttomercatoweb сообщал о том, что полузащитник близок к переходу в "Арсенал".

"Не слышал об этом. Мой представитель организовал переход в "Динамо", и я здесь счастлив", - сказал Бителло.

Бителло 23 года. В составе "Динамо" бразилец провел пять матчей во всех турнирах и отметился двумя голами и одной результативной передачей. 

Теги:
Российский футбол
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