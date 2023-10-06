Фигурист Алиев победил на мемориале Панина-Коломенкина

Второе место занял Глеб Лутфуллин, третьим стал Макар Игнатов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября. /ТАСС/. Чемпион Европы по фигурному катанию 2020 года Дмитрий Алиев стал победителем мемориала Панина-Коломенкина, который проходит в Санкт-Петербурге. Спортсмен выступил в пятницу с произвольной программой и набрал в сумме 289,99 балла.

Второе место занял Глеб Лутфуллин, у него 287,88 балла. Третьим стал Макар Игнатов, набравший 281,89 балла.

"В этой [произвольной] программе два смысла заложено. Это память Карузо, но не грустная память, а такая добрая. Я очень рад, что мы застали его музыку", - сказал Алиев журналистам.

"Летом ушел из жизни мой первый тренер Максимов Вячеслав Евгеньевич, который вложил в меня все-все-все. Так совпало, что в центре программы большой рукой как будто провожаю его в светлое будущее. Да, я подумал, что эта программа очень подходит для моего первого тренера. И я посвящаю два смысла: тренеру и Карузо", - добавил фигурист.

Соревнования в Санкт-Петербурге завершатся 6 октября.